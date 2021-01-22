Россиян призвали не париться после вакцинации

Россиян призвали не париться после вакцинации
Эксперт рекомендует воздержаться от похода в баню после прививки. Фото: pixabay.com

Медицинский директор сервиса «СберЗдоровье» Владислав Мохамед посоветовал соблюдать несколько правил, чтобы избежать побочных эффектов от вакцинации.

Эксперт рекомендует воздержаться от похода в баню. По его словам, лучше не чесать место укола, прямо как манту. Физические нагрузки следует отложить, а также отказаться от алкоголя.

Высокие температуры в бане могут вызвать повышение температуры и болезненные ощущения. От физических нагрузок может закружиться голова, а алкоголь замедлит формирование иммунитета от коронавируса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Аргентины Альберто Фернандес получил первую инъекцию антиковидной вакцины «Спутник V» российского производства. Напомним, южноамериканская страна зарегистрировала «Спутник V» под конец года.

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