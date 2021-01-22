Игорь Ожиганов прокомментировал победу СКА в Подольске

Защитник СКА Игорь Ожиганов прокомментировал победу команды в матче с «Витязем».

Он отметил, что игра не получилась целостной.

«У нас было много большинства, но «Витязь» все равно создал достаточно моментов. Повезло, что выиграли в основное время», — цитирует его пресс-служба петербургского клуба.

СКА обыграл на выезде подольский «Витязь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Матч прошел в Подольске и завершился со счетом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) в пользу гостей. В составе армейцев шайбы забросили Игорь Ожиганов (8-я минута), Василий Подколзин (46) и Йоонас Кемппайнен (60). У «Витязя» заброшенными шайбами отметились Захар Бардаков (27).

Сейчас СКА занимает второе место, имея в своем активе 66 очков. Следующий матч состоится 27 января. СКА встерится с «Северсталью».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что СКА встретился на льду с уфимской командой «Салават Юлаев». Игра прошла в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.