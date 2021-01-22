В Петербурге в пятницу ожидаются мокрый снег и плюсовая температура

В Петербурге в пятницу ожидаются мокрый снег и плюсовая температура
Весь день будет идти мокрый снег. Фото: Pixabay

Сегодня в Северной столице ожидается облачная погода, пройдет снег, переходящий в мокрый снег. Об этом рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

В пятницу, 22 января, синоптическую ситуацию в городе сформирует теплый сектор мощного атлантического циклона. Высока вероятность гололедных явлений, местами ледяные дожди.

«Начало оттепели», — написал специалист в своем Facebook.

Температура воздуха будет постепенно повышаться и к вечеру достигнет до +1 градуса. Подует юго-восточный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 749 мм ртутного столба.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня в петербургском аэропорту обошлось без отмен и задержек авиарейсов.

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