Петербургский рынок могут покинуть сети Ollis и «Две Палочки»

Если совет директоров примет решение сохранять сети, то рестораны вновь начнут открываться. В противном случае закроют и те немногочисленные, что остались. Фото: pixabay

Если совет директоров примет решение сохранять сети, то рестораны вновь начнут открываться. В противном случае закроют и те немногочисленные, что остались. Фото: pixabay

Компания «Два берега», выкупившая сети пиццерий Ollis и ресторанов японской кухни «Две Палочки», расторгает договоры с бизнесменами, открывшими заведения сетей по франшизе.

По информации бывшего партнера пиццерии Ollis, компания испытывает серьезны финансовые трудности из-за пандемии коронавируса — сети не выдерживают конкуренции и теряют клиентов. Некоторые, однако, считают, что дело не в кризисе и пандемии, а в том, что «Два берега» хочет объединить все сети под своим брендом и работать самостоятельно.

Содержание заведений становится для Ollis и «Двух Палочек» невыгодным. Так, число пиццерий в Петербурге за год уменьшилось с 15 до 2, у японского ресторана также осталось только две работающих точки. Дальнейшую судьбу брендов определят, как пишет «Мойка78», на заседании совета директоров в конце января.

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