В Петербурге раскрыли квартирную кражу на полмиллиона рублей на Бассейной

Преступник забрался в квартиру пенсионерки на Бассейной при помощи альпинистского снаряжения. Фото: Google View

Преступник забрался в квартиру пенсионерки на Бассейной при помощи альпинистского снаряжения. Фото: Google View

В период с 15 по 18 января неизвестные обокрали квартиру 70-летней петербурженки на улице Бассейной в Московском районе. Преступники похитили имущества более чем на 568 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело, преступника разыскивали. В среду, 20 января, возле дома №16 по улице Хошимина при сотрудничестве оперативников и бойцов Росгвардии был задержан подозреваемый в совершении преступления. Им оказался 38-летний безработный мужчина, неоднократно судимый и, более того, находящийся в федеральном розыске за разбой.

Для проникновения в квартиру пенсионерки злоумышленник использовал альпинистское снаряжение, а попасть внутрь вор смог, отжав стеклопакеты. Сейчас правоохранители устанавливают возможную причастность злоумышленника к другим преступным эпизодам. Что стало с похищенным имуществом, неизвестно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Гражданском проспекте молодой человек пытался ограбить прохожего, угрожая тому бутылкой, но попался полиции.