Не поделившие пассажиров автобусы собрали крупную пробку на Большевиков

Не поделившие пассажиров автобусы собрали крупную пробку на Большевиков
Место происшествия. Фото: скриншот группы ДТП и ЧП | Санкт-Петербург соцсети ВКонтакте

На проспекте Большевиков в Петербурге произошло ДТП с участием автобусов. По словам очевидцев, общественный транспорт не поделил остановку.

Авария случилась сегодня, 22 января. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что транспортные средства получили незначительные повреждения, но собрали крупную пробку, затруднив проезд.

«Не поделили остановку», — написал автор записи.

Информация о возможных пострадавших выясняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что легковушка вылетела на газон после тройного ДТП на Российском проспекте.

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