Не поделившие пассажиров автобусы собрали крупную пробку на Большевиков

На проспекте Большевиков в Петербурге произошло ДТП с участием автобусов. По словам очевидцев, общественный транспорт не поделил остановку.

Авария случилась сегодня, 22 января. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что транспортные средства получили незначительные повреждения, но собрали крупную пробку, затруднив проезд.

«Не поделили остановку», — написал автор записи.

Информация о возможных пострадавших выясняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что легковушка вылетела на газон после тройного ДТП на Российском проспекте.