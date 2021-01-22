Легковушка вылетела на газон после тройного ДТП на Российском проспекте

Легковушка вылетела на газон после тройного ДТП на Российском проспекте
Место происшествия. Фото: скриншот группы ДТП и ЧП | Санкт-Петербург соцсети ВКонтакте

На перекрестке Российского и Товарищеского проспектов произошло ДТП с участием трех машин. К месту происшествия прибыла скорая помощь.

Авария случилась ночью в пятницу, 22 января. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что сильные повреждения получил только один автомобиль — передняя часть машины превратилась в груду металла. Другая — выехала на газон.

Обстоятельства произошедшего и информация о возможных пострадавших выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, о серьезной аварии, которая собрала серьезную пробку на Таллинском шоссе. Дорогу не поделили грузовик сети «Петрович» и, по словам очевидцев, автомобиль Daewoo Matiz.

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