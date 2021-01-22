Водители жалуются на затор на КАД из-за уборки снега

Водители жалуются на затор на КАД из-за уборки снега
Дороги расчищают шесть машин. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Автомобилисты уверяют, что расчистка дорог стала причиной медленных скоростей.

Сегодня, 22 января, водители рассказали об уборке снега на КАД. Некоторые из них посчитали, что она мешает передвижению по дороге. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Свидетель пишет, что на КАД работают шесть машин по расчистке дорог от снега. Он отметил, что они «ездят виртуозно» и их невозможно объехать. Из-за этого водитель не может разогнаться и побыстрее попасть в место назначения.

В комментариях часть пользователей поддержали возмущения водителя, а другие заявили, что людям не угодить: они то жалуются на снег, то на процесс уборки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что утром на уборку улиц Петербурга вышли подметальные машины. Спецтехника замечена о всех районах города, в том числе в Петродворцовом и Кронштадтском.

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