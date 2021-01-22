Госпитализированный с Covid-19 Малафеев поделился своим самочувствием

Бывший вратарь футбольного клуба «Зенит» Вячеслав Малафеев рассказал о том, как проходит его лечение от коронавируса. Голкипер находится в больнице после госпитализации.

О своем самочувствии экс-футболист сине-бело-голубых рассказала подписчикам в Instagram. Он сообщил, что ему с каждым днем становится лучше, а кроме этого, ему помогают высококвалифицированные врачи.

«С каждым днем становится всё лучше и лучше! Спасибо всем за поддержку! Врачи и ваши добрые слова помогают мне быстрее восстановиться и вернуться к семье», – написал Вячеслав Малафеев.

Также вратарь призвал подписчиков беречь свое здоровье.

Напомним, что ранее о госпитализации футболиста сообщила его жена. Она рассказала, что у спортсмена обнаружено сильное поражение легких из-за Covid-19. Держится температура 38 градусов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что состояние Алисы Фрейндлих, борющейся с COVID-19, остается стабильно тяжелым.