Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев госпитализирован с поражением легких

Вячеслав Малафеев выступал за "Зенит" до 2016 года. Фото: Baltphoto

Вячеслав Малафеев выступал за "Зенит" до 2016 года. Фото: Baltphoto

Бывшего вратаря «Зенита» Вячеслава Малафеева госпитализировали. Он сдал положительный тест на выявление коронавируса.

Об этом сообщила его жена Екатерина Малафеева в Instagram во вторник, 19 января. У спортсмена обнаружено сильное поражение легких из-за Covid-19. Держится температура 38 градусов

«Одно легкое поражено на 40%, другое — на 65%-70%», — рассказала супруга экс-зенитовца.

Напомним, Вячеслав Малафеев выступал в составе сине-бело-голубых с 1999 по 2016 год.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала об уходе экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев из петербургского клуба. Он сказал слова благодарности руководству команды, футболистам и болельщикам за поддержку.