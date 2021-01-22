Средняя индексация пенсий неработающих пенсионеров в 2021 году составила 1 039 рублей

После индексации пенсионных выплат по старости неработающим пенсионерам средний размер пенсии по стране составляет 17 443 рубля.

Таким образом, пенсии с 1 января были проиндексированы на 6,3% при уровне инфляции за прошлый год в 4,9%. Повышение размера пенсий коснулось 32 миллионов неработающих российских пенсионеров. В среднем, пенсии увеличились на 1 039 рублей. Об этом в четверг, 21 января, заявил глава Пенсионного фонда России Максим Топилин.

Чиновник напомнил, что ежегодная индексация пенсий закреплена законодательно. Он также добавил, что с 1 февраля увеличат ежемесячные социальные выплаты различным категориям граждан на 4,9%, то есть на инфляцию, подсчитанную по итогам 2020 года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, при каких условиях можно досрочно выйти на пенсию.