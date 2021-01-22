Петербургский транспорт станет бесплатным для ветеранов ВОВ с 26 по 28 января

Петербургский транспорт станет бесплатным для ветеранов ВОВ с 26 по 28 января
Ветераны смогут воспользоваться бесплатным проездом. Фото: Baltphoto

В Северной столице ветераны Великой отечественной войны смогут бесплатно воспользоваться общественным транспортом. Акция продлиться с 26 по 28 января.

Как сообщают в Смольном, бесплатный проезд осуществляется при предъявлении удостоверений, утверждённых для соответствующей категории граждан, вне зависимости от гражданства и места жительства ветерана.

Кроме этого, в администрации рассказали, какие категории подходят под бесплатный проезд.

«Ветераны Великой Отечественной войны и инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, смогут воспользоваться правом бесплатного проезда на социальных маршрутах наземного пассажирского транспорта Санкт-Петербурга и в метрополитене», – говорится в сообщении Смольного.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербуржцам рассказали о мероприятиях, посвященных снятию блокады.

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