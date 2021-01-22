Путин предложил снять возрастные ограничения для госслужащих

Президент РФ Владимир Путин внес в Государственную Думу законопроект, предусматривающий снятие возрастных ограничений для государственных служащих в особых случаях.

Предложенный президентом документ вносит изменения в закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и опубликован на сайте нижней палаты парламента. На данный момент по достижению 65 лет госслужащие отправляются на пенсию, однако инициатива Путина допускает продление срока службы до 70 лет гражданам, находящимся на высоких постах.

В отдельных случаях продление может осуществляться и после достижения опытными и высококвалифицированными руководителями 70 лет. Проект призван повысить эффективность регулирования государственной гражданской службы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин призвал стабилизировать растущие цены на недвижимость.