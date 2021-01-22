Петербуржцев предупредили о сильном тумане в пятницу

Вечером резко снизится видимость на дорогах, так что автомобилистам стоит соблюдать скоростной режим.

Сотрудники МЧС предупредили горожан о сильном тумане сегодня вечером, 22 января. Об этом сообщили в ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Спасатели отмечают, что видимость составит 500 метров и менее. В связи с этим автомобилистов просят соблюдать скоростной режим или вовсе отказаться от поездок.

В эту пятницу в Санкт-Петербурге пришла оттепель. В городе идет снег и ледяной дождь, а столбик термометра приближается к отметке в ноль градусов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцев ожидают ледяные дожди и плюсовая температура на выходных. Таким образом, потепление произойдёт ночью, температура опуститься до 0 градусов. В субботу столбик термометра поднимется до 2 градусов.