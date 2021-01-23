Жениха и его брата расстреляли на свадьбе в Новой Москве

Жениха и его брата расстреляли на свадьбе в Новой Москве
Проводится проверка. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Свадьба в Новой Москве закончилась трагедией. Произошла перестрелка, в результате которой погибли жених и его брат.

Торжество проходило в загородном клубе. Злоумышленники скрылись с места преступления на черном джипе без номеров, сейчас их разыскивает полиция.

Как сообщил ТАСС, причиной инцидента стал бытовой конфликт. Для розыска подозреваемого в Москве введен план «Перехват». На месте работают следователи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на проспекте Художников неизвестный устроил стрельбу из окна по остановке. У нарушителя обнаружили пневматическое оружие, а также две учебных гранаты РГД-5 и Ф-1.

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