На Художников неизвестный устроил стрельбу из окна по остановке

В Выборгском районе местные жители перепугались, услышав стрельбу из окна одного из многоквартирных домов. Очевидцы обратились в полицию.

Как сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу, накануне, 21 января, в правоохранительные органы поступило сообщение о выстрелах из квартир дома №27 по проспекту Художников. Неизвестный несколько раз выстрелил с окна в сторону остановки общественного транспорта.

Прибывшие на место сотрудники установили квартиру, из которой были произведены выстрелы. У нарушителя обнаружили пневматическое оружие, а также две учебных гранаты РГД-5 и Ф-1.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что молодой петербуржец с бутылкой ограбил прохожего и попался полиции. Около 17:00 мужчина подошел сзади к 38-летнему прохожему и, ударив бутылкой по голове, отобрал у него мобильный телефон.