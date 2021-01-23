Субботним утром Петербург свободен от пробок

Субботним утром Петербург свободен от пробок
Дорожная ситуация в Петербурге 23 января. Фото: скриншот Яндекс.Пробки

Жители Северной столицы высыпаются после завершения трудовой недели. Дорожная ситуация субботним утром, 23 января, оценивается в 1 балл.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», пробки вырастут на балл к 10 часам утра. К 14:00 ожидаются 4-балльные заторы.

К настоящему моменту движение затруднено на Большом проспекте Петроградской стороны, Чкаловском проспекте, Каменноостровском проспекте, Тульской улице, Лиговском проспекте, Гончарной улице, набережной Обводного канала, Садовой улице и Большой Морской улице.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня в Петербурге потеплеет до +3 градусов. Ожидается преимущественно облачная погода, пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.

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