Девушка устроила стрельбу из окна дома на Художников и попала в психушку

Петербурженка устроила стрельбу из окра квартиры, а после отправилась в психбольницу. Девушка стреляла по остановке общественного транспорта, где находились прохожие.

В четверг, 21 января, в отдел полиции обратился мужчина, который рассказал, что по нему стреляют из окна квартиры в доме 27/1 на проспекте Художников.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, прибывшие правоохранители выяснили, что безработная 23-летняя девушка пришла в гости к знакомым. В какой-то момент она решила несколько раз выстрелить в сторону остановки из автомата. Хулиганку госпитализировали в психиатрическую лечебницу.

В квартире был обнаружен настоящий склад оружия. Полиция изъяла 16 ножей, семь мачете, два сигнальных пистолета, учебные гранаты, электрошокеры, пневматический пистолет, автомат и приличное количество боеприпасов.

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