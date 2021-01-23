Стала известна реакция Манукяна на расставание с Бузовой

Рэпер продолжает заниматься делами и не планирует быть участником скандала.

Телеведущая и певица Ольга Бузова объявила о расставании с блогером Давидом Манукяном. Она посвятила этому событию пост в Instagram и несколько сториз. Артистка отметила, что теперь является свободной девушкой. Также Бузова заинтриговала поклонников обвинениями в сторону блогера – она заявила, что Манукян унижал и бил ее.

Фанаты с замиранием сердца ждали реакции блогера. Они ожидали, что Манукян будет оправдываться или расскажет свою версию случившегося. Тем временем блогер никак не реагирует на тысячи комментариев на своей странице в социальной сети. Его пиарщица Анна в разговоре с «Комсомольской правдой» отметила, что Манукян продолжит молчать и не хочет никак комментировать разрыв с Бузовой.

«Это личное дело Ольги. Нас не касается: Давид живет своей жизнью. Пусть все идет, как идет»,

— сказала она.

Анна добавила, что у блогера много забот – он участвует в телепроекте «Танцы со звездами» и на это у него уходят все силы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что мать Манукяна заступилась за сына после обвинений Бузовой.