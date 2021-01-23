В центре Москвы усилили меры безопасности перед акцией за Навального

В центре Москвы усилили меры безопасности перед акцией за Навального
Полиция готовится к незаконному митингу в Москве. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

На Пушкинской площади в Москве правоохранительные органы усилили меры безопасности перед началом возможного незаконного митинга за оппозиционера Алексея Навального.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента, который находится на Пушкинской площади, полиция установила специальные железные ограждения, а также к месту возможного проведения несогласованной акции стянуты подразделения.

Кроме этого, в метро доступен только один выход, а рядом с площадью находятся автозаки.

Напомним, что ранее сторонники Навального сообщили в социальных сетях о митингах в его поддержку 23 января. Полиция предупредила всех возможных участников об ответственности, так как акции не согласованы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Новосибирске возбуждено дело о призыве к массовым беспорядкам. Задержанным оказался 20-летний житель Новосибирска. Правоохранительные органы провели расследование сообщений мужчины.

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