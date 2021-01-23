В Новосибирске возбуждено дело о призыве к массовым беспорядкам

В Новосибирской области задержали подозреваемого за призывы к массовым беспорядкам. Возбуждено уголовное дело.

Информация об этом появилась на сайте следственного комитета РФ в субботу, 23 января.

«Следственными органами СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 212 УК РФ (призывы к массовым беспорядкам)», – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что задержанным оказался 20-летний житель Новосибирска. Правоохранительные органы провели расследование сообщений мужчины. Было установлено, что он призывает к противоправным действиям на незаконных акциях протеста 23 января.

На данный момент в квартире новосибирца проведен обыск. Следователи допрашивают свидетелей.

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