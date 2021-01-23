Участниками незаконного шествия в Хабаровске стали 250 человек

В Сети стали распространяться ролики в поддержку задержанного за нарушение правил отбывания условного срока блогера Алексея Навального. Фото: instagram

В Сети стали распространяться ролики в поддержку задержанного за нарушение правил отбывания условного срока блогера Алексея Навального. Фото: instagram

В центре Хабаровска прошла несанкционированная акция. В поддержку российского оппозиционера Алексея Навального. Стали известны данные по численности участников митинга.

Об этом стало известно сегодня, 23 января. Как сообщила городская администрация, численность митингующих составила 250 человек. Они протестовали у центрального фонтана. Сотрудники правопорядка обеспечивали их безопасность.

Напомним, что Алексея Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево по прибытию из Германии, где он лечился от отравления. Политик обвиняется в нескольких уголовных делах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, в Хабаровске задержали несколько человек на акции в поддержку Навального.