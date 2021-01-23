В Хабаровске задержали несколько человек на акции в поддержку Навального

В Хабаровске задержали несколько человек на акции в поддержку Навального
Оппозиционер Алексей Навальный. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

В Хабаровске люди вышли на незаконный митинг в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Полиция задержала не менее 10 человек.

Согласно данным местного портала DVhab.ru, на площадь Ленина в городе вышли примерно 200-300 человек. На участках скопления людей дежурит полиция и ОМОН.

Отметим, что первыми задержали координатора местного штаба Навального Алексея Ворсина и журналистов RusNews Сергея Плотникова и Даниила Куликова.

На данный момент акции начались и в других городах, – в Южно-Сахалинске, Владивостоке, Магадане и Комсомольске-на-Амуре.

Напомним, что Алексея Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево по прибытию из Германии, где он лечился от отравления. Политик обвиняется в нескольких уголовных делах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что Навальный записал видеообращение из зала суда в отделе полиции.

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