В Петербурге задержали журналистов перед началом незаконной акции за Навального

В Северной столице начались задержания из-за незаконного митинга в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Полицейские каждые несколько минут уводят людей в автозаки, в том числе журналистов.

Задержания начались в центре Петербурга до начала несогласованной акции примерно в 13:00. Как сообщает издание «Бумага», полицейские отвезут в отделение корреспондента «Медиазоны» Давида Френкеля, а также авторов нескольких Telegram-каналов. На сотрудниках СМИ были специальные рукава для прессы.

На данный момент в городе перекрыты центральные улицы, а также подготовлены ограждения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том что происходит в Петербурге перед акцией за Навального. Полицейские стягивают силы в центр города. Также создаются ограждения возле Александровского сада, со стороны Исаакиевского собора и по Невскому проспекту. Железные заборы появились и у Гостиного двора.