На Обводном канале модернизируют снегоприемный пункт

Он станет снегоплавильным в ближайшие пару лет.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сегодня, 23 января, осмотрел городские пункты складирования и утилизации снега. Он отметил, что снегоприемный пункт на набережной Обводного канала модернизируют в ближайшее время: он станет снегоплавильным. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

В этом году будет составлена проектная документация, а строительство запланировано на 2022-2023 годы. Также снегоплавильные станции появятся на улицах Руставели и Софийской.

Напоминаем, что на данный момент в Северной столице работают 11 снегоплавильных пунктов и 7 снегоприемных. Они справляются с 101500 кубометрами снега в сутки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петербург продолжают убирать после сильного ночного снегопада. Более тысячи единиц техники приводят улицы в порядок.