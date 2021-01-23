Профессор Политеха спрогнозировал, когда границы Европы откроются для жителей Петербурга

Профессор Политеха спрогнозировал, когда границы Европы откроются для жителей Петербурга
При самом благоприятном сценарии путешествия в Европу станут доступны петербуржцам летом. Фото: pixabay

Профессор петербургского Политехнического университета Петра Великого Алексей Боровков рассказал, как долго жителям Северной столицы предстоит ждать возможность вновь путешествовать по Европе.

По словам эксперта, до лета открытие границ вряд ли произойдет, поскольку эпидемиологическая обстановка в городе остается крайне напряженной. Как отмечает Боровков в интервью «АиФ-Пеетрбург», ВОЗ разрешает открывать границы, если статистика не превышает 50 активных больных на 100 тысяч населения, тогда как в Петербурге сейчас 1 892 зараженных на 100 тысяч населения — в 37,5 раз больше.

Кроме того, в Финляндии, одной из наиболее близких к Северной столице европейских стран, требования к въезжающим вдвое строже — должно быть не более 25 активных больных на 100 тысяч человек. По оптимистичному сценарию, снижение числа заражений в Петербурге ожидается в марте — к лету активных больных COVID-19 должно быть около 10 тысяч.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Финляндия закрывает пропускной пункт Иматра на границе с Россией.

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