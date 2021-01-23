В Петербурге 24 января потеплеет до +4 градусов

В воскресенье, 24 января, в северной столице ожидается совсем не зимняя погода: плюсовая температура, теплый ветер и небольшие осадки в виде дождя.

По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ночью температура воздуха опустится до нуля градусов. Будет облачно и возможны небольшие осадки. Днем столбик термометра поднимется до рекордных +4 градусов и могут пройти кратковременные дожди.

Ветер в течение всего дня останется южным, юго-восточным и будет дуть со скоростью 4-5 метров в секунду. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба, что является пониженным показателем. В связи с потеплением и перепадом температур в Петербурге также возможны туман и гололедица.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что морозы вскоре вернутся в Северную столицу: февраль будет таким же холодным, как первая половина января.