«Филадельфия» уступила «Бостону» в матче НХЛ

«Филадельфия Флайерз» разгромно проиграла «Бостон Брюинз» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ)

Матч прошел в Бостоне на арене «Ти-Ди-Гарден» при пустых трибунах и закончился со счетом 6:1 в пользу «Бостона».

В составе победителей заброшенными шайбами отличились Крэйг Смит и Чарли Койл, а Брэд Маршанд и Патрис Бержерон оформили по дублю. У «Филадельфии» единственную шайбу забросил Кевин Хейс.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что СКА встретился на льду с уфимской командой «Салават Юлаев». Игра прошла в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.