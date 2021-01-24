«Филадельфия» уступила «Бостону» в матче НХЛ

«Филадельфия» уступила «Бостону» в матче НХЛ
Матч прошел при пустых трибунах. Фото: Официальный сайт НХЛ

«Филадельфия Флайерз» разгромно проиграла «Бостон Брюинз» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ)

Матч прошел в Бостоне на арене «Ти-Ди-Гарден» при пустых трибунах и закончился со счетом 6:1 в пользу «Бостона».

В составе победителей заброшенными шайбами отличились Крэйг Смит и Чарли Койл, а Брэд Маршанд и Патрис Бержерон оформили по дублю. У «Филадельфии» единственную шайбу забросил Кевин Хейс.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что СКА встретился на льду с уфимской командой «Салават Юлаев». Игра прошла в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

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