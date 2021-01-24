Дерматолог рассказал о проблемах с кожей после коронавируса

Врач-дерматолог, косметолог Станислав Арканников рассказал, что из-за коронавирусной инфекции у людей могут появиться проблемы с кожей. Это может произойти из-за ослабления иммунитета.

«Естественно, иммунная система страдает от COVID, как от любого вирусного заболевания. А страдания иммунной системы «зеркалятся» на коже», —отметил дерматолог в эфире радио Sputnik.

По его словам, проблемы с кожей не имеют ничего общего с ношением масок. Развитию демодокоза (кожного заболевания, которое вызвано микроклещами Demodex) может способствовать нарушение иммунитета, хронические и перенесенные болезни.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что чиновница считает, что в применении вакцины нет необходимости, даже если антитела снизились почти до нуля. В этом случае Голикова посоветовала гражданам изучить данные клеточного иммунитета, чтобы убедиться, действительно ли организм больше не может противостоять инфекции.