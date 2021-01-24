Красные руки могут быть симптомом смертельно опасной болезни

Врачи пришли к выводу, что покрасневшие ладони могут быть одним из признаков неалкогольного стеатогепатита — смертельно опасной болезни. Об этом сообщается на сайте американской клиники Майо.

Это заболевание представляет собой агрессивную форму неалкогольной жировой болезни печени. Этот орган воспаляется и может в дальнейшем привести к циррозу.

Среди симптомов болезни вздутие живота, увеличение селезенки, расширение подкожных кровеносных сосудов, пожелтение кожи и глаз. Причинами болезни могут стать ожирение, диабет, высокий уровень сахара, а также жиров в крови.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ученые заявляют, что печень может погубить не только злоупотребление спиртным. На это также может повлиять образ жизни, питание и принимаемые человеком лекарства. Малоподвижный образ жизни может стать одной из причин разрушения печени.