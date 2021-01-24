Петербург спит: утром пробки составили 1 балл

Петербург спит: утром пробки составили 1 балл
Дорожная ситуация в Петербурге 24 января. Фото: Яндекс.Пробки

В Петербурге сегодня утром почти нет пробок. Город, видимо, еще спит в выходной перед началом трудовой недели.

Об этом сообщается в воскресенье, 24 января. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», на трассах города почти нет «красных» участков.

Немного затруднено движение у Дворцового, Биржевого и Тучкова моста со стороны Васильевского острова, на участке Уральской улицы, у Московского вокзала, на набережной Обводного канала и на пересечении Свердловской набережной и Пискаревского проспекта.

Очевидцы сообщили о четырех авариях. МЧС предупреждает о гололедице на дорогах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вернуться домой после работы быстро у автолюбителей не получится, город стоит в пробках из-за плохой погоды. Согласно данным онлайн-сервиса «Яндекс.Пробки», во вторник вечером, 29 декабря, загруженность дорог оценивается в восемь баллов.

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