В мире коронавирусом заразились более 98 млн человек

С начала пандемии в мире коронавирусом заразились более 98 млн 704 тыс. человек. Скончались свыше 2 млн 120 тыс. человек.

Об этом стало известно в воскресенье, 24 января. Лидером по числу заболевших остаются Соединенные Штаты. В США подтвердили более 24 млн 991 тыс. случаев инфицирования COVID-19. Жертвами пандемии стали 417 тыс. человек.

Следом идет Индия, где выявлено 10 млн 639 тыс. зараженных. В стране подтверждено 153 тыс. летальных случаев. На третьем месте — Бразилия. В стране зарегистрировали 8 млн 816 тыс. зараженных. Побороть болезнь не смогли 216 тыс. заболевших.

Как сообщил оперштаб по борьбе с болезнью, Россия оказалась на четвертом месте. Оперштаб подтвердил 3 млн 698 тыс. случаев коронавируса и 68 тыс. смертей.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала переболевших коронавирусом не вакцинироваться.