В Рахье восемь спасателей тушили горящую хозпостройку

В Рахье восемь спасателей тушили горящую хозпостройку
Спасатели потушили пожар. Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин

Во Всеволожском районе Ленобласти спасатели тушили хозяйственную постройку. Причина пожара выясняется.

Возгорание случилось в ночь на воскресенье, 24 января, в Рахьинском городском поселении. Сигнал о ЧП поступил в дежурную часть около 2:05. К месту происшествия были направлены восемь сотрудников на двух спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу и Ленобласти, огонь охватил постройку на улице Пограничной на площади 28 кв. метров. К 3:16 часам спасатели ликвидировали пламя.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Отрадном среди ночи дотла сгорели два грузовика.

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ГУ МЧС России по Ленобласти пожар спасатели


 

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В Рахье восемь спасателей тушили горящую хозпостройку