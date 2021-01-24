В Рахье восемь спасателей тушили горящую хозпостройку

Во Всеволожском районе Ленобласти спасатели тушили хозяйственную постройку. Причина пожара выясняется.

Возгорание случилось в ночь на воскресенье, 24 января, в Рахьинском городском поселении. Сигнал о ЧП поступил в дежурную часть около 2:05. К месту происшествия были направлены восемь сотрудников на двух спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу и Ленобласти, огонь охватил постройку на улице Пограничной на площади 28 кв. метров. К 3:16 часам спасатели ликвидировали пламя.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Отрадном среди ночи дотла сгорели два грузовика.