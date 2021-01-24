За сутки коронавирус выявили у 21 127 россиян

Число новых больных за сутки увеличилось в России на 21 127 человек. Лидером суточного прироста стала Москва.

Об этом стало известно в воскресенье, 23 января. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, с начала пандемии в стране выявили 3 719 400 инфицированных Covid-19.

У 2 306 новых ковид-пациентов (или 10,9 %) болезнь проходит бессимптомно. Кроме того, за минувшие сутки 22 445 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, зафиксирован 491 случай смерти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за прошедшие сутки в Петербурге зафиксировали 2 929 случаев заражения коронавирусом.