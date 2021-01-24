В Петербурге за сутки от коронавируса умер 61 человек

"Коронавирусные" койки в Петербурге". Фото: комитет по здравоохранению

"Коронавирусные" койки в Петербурге". Фото: комитет по здравоохранению

Коронавирус продолжает набирать обороты. За минувшие сутки в городе подтвердили 61 новую смерть от COVID-19.

Об этом стало известно сегодня, 24 января. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, жертвами коронавируса с начала пандемии стали 9 тыс. 315 человек.

Напомним, за указанный период в Северной столице зарегистрировано 2 тыс. 929 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели за сутки 2 тыс. 269 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что число новых больных за сутки увеличилось в России на 21 127 человек. Лидером суточного прироста стала Москва.