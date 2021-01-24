Дубль Мостового помог «Зениту» разгромить «Пахтакор» на сборе в Дубае

Петербургский «Зенит» разгромил ташкентский «Пашхтакор» в товарищеском матче на тренировочном сборе.

Матч прошел на стадионе Над Аль-Шеба в Дубае (ОАЭ) и закончился со счетом 3:0.

В составе сине-бело-голубых забитыми мячами отметились Станислав Крапухин и Андрей Мостовой, который оформил дубль.

Сбор продлится до 27 января. После небольшой паузы, с 31 января по 12 февраля «Зенит» проведет второй тренировочный сбор, который также пройдет в ОАЭ.

Отметим, что «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 41 очко.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербургский «Зенит» одержал победу над «Ригой» в первом товарищеском матче в рамках тренировочного сбора. Футболисты играли на стадионе «Над Аль-Шеба» в Дубае.