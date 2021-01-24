В России за сутки выявили 21 127 новых случаев COVID

В России за последние сутки подтверждено 21 127 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Об этом стало известно в воскресенье, 24 января. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, нарастающим итогом в стране зарегистрировано 3 млн. 719 тыс. 400 случаев заражения Covid-19.

Также за последние 24 часа в России 22 445 человек смогли побороть болезнь, 491 пациент умер.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за минувшие сутки в Петербурге подтвердили 61 новую смерть от COVID-19.