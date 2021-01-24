Кинолог рассказал, как лечить собак при простуде

Он отметил, что животных желательно одевать в комбинезоны во время прогулок.

Кинолог Владимир Голубев рассказал, что делать, если собака простудилась. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что зимой животные болеют чаще обычного. Чтобы этого не произошло, стоит защищать собаку от сквозняков и по возможности наряжать ее в комбинезон. Если хозяин замечает, что пес приболел, то стоит сразу обратиться к ветеринару. Среди признаков простуды кинолог выделил следующие: плохой аппетит, вялость, сонливость, беспокойное поведение, повышение температуры тела, кашель и прочие.

У болеющей собаки должно быть свое место, где тепло и уютно. Можно укрыть пса одеялом и поить его теплой водой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что кинологи рассказали, как защитить собаку от травм в зимнее время. Из-за пониженной температуры в зимний период у собак снижается чувствительность лап, поэтому пес может даже не заметить, что, к примеру, наступил на стекло, и еще больше травмировать подушечки.