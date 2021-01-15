Кинологи рассказали, как защитить собаку от травм в зимнее время

Кинологи отмечают, что зимой случаи травм у собак значительно вырастают, поскольку под снежным покровом зачастую могут быть опасные предметы и участки дорог, которые вредят здоровью питомца.

Как объяснил президент Российской кинологической ассоциации Владимир Голубев, из-за пониженной температуры в зимний период у собак снижается чувствительность лап, поэтому пес может даже не заметить, что, к примеру, наступил на стекло, и еще больше травмировать подушечки. Хозяин, в свою очередь, не сразу разглядит рану, поскольку сосуды на холоде сужаются и кровотечение нередко открывается гораздо позже, уже дома.

Животное также может получить вывих или растяжение на льду. Кинологи подчеркивают, что в случае, когда собака испытывает трудности в движении, не наступает на больную лапу, поджимает её и не дает прикоснуться, стоит срочно обратиться к ветеринару. Главное, не пытаться вправлять вывих самостоятельности. Важно ограничить нагрузку на пострадавшую конечность и обеспечить питомцу покой.

Если собака поранилась, нужно промыть лапу перекисью и обработаю антибактериальной и противовоспалительной заживляющей мазью. Большая рана требует повязки и специальной обуви во время прогулок.

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