Кинологи призывают не покупать щенков для подарка на Новый год

"Важно, чтобы будущий владелец являлся частью процесса выбора щенка, чтобы он был заранее готов, хотел этого и точно знал, что ожидать от такого подарка", - подчеркивают кинологи. Фото: pixabay

"Важно, чтобы будущий владелец являлся частью процесса выбора щенка, чтобы он был заранее готов, хотел этого и точно знал, что ожидать от такого подарка", - подчеркивают кинологи. Фото: pixabay

Специалисты российской кинологической федерации (РКФ) призывают не дарить собаку в качестве новогоднего подарка, поскольку это может обернуться негативным опытом как для человека, получившего такой подарок, так и для животного.

Кинологи подчеркивают, что собака, прежде всего, — огромная ответственность, поэтому не стоит дарить питомца, не будучи уверенным, что будущие хозяева к этому готовы. В РКФ также отмечают, что если владельцем щенка станет ребенок, нужно приучить его к уходу за подопечным, ведь собака — не игрушка. По этой причине лучше дождаться, пока малышу исполнится 7-8 лет, чтобы он частично мог разделить с родителями эти обязанности.

Кроме того, нужно помнить, что ответственность за безопасность щенка и ребенка, также как и за отношения между ними, лежит на плечах родителей. В случае, если вы собираетесь подарить собаку взрослому, стоит обязательно привлечь его к процессу выбора щенка — это позволит избежать неожиданной реакции и убедиться, что человек действительно готов к столь серьезному поступку.

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