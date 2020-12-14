Кинологи призывают не покупать щенков для подарка на Новый год

Кинологи призывают не покупать щенков для подарка на Новый год
"Важно, чтобы будущий владелец являлся частью процесса выбора щенка, чтобы он был заранее готов, хотел этого и точно знал, что ожидать от такого подарка", - подчеркивают кинологи. Фото: pixabay

Специалисты российской кинологической федерации (РКФ) призывают не дарить собаку в качестве новогоднего подарка, поскольку это может обернуться негативным опытом как для человека, получившего такой подарок, так и для животного.

Кинологи подчеркивают, что собака, прежде всего, — огромная ответственность, поэтому не стоит дарить питомца, не будучи уверенным, что будущие хозяева к этому готовы. В РКФ также отмечают, что если владельцем щенка станет ребенок, нужно приучить его к уходу за подопечным, ведь собака — не игрушка. По этой причине лучше дождаться, пока малышу исполнится 7-8 лет, чтобы он частично мог разделить с родителями эти обязанности.

Кроме того, нужно помнить, что ответственность за безопасность щенка и ребенка, также как и за отношения между ними, лежит на плечах родителей. В случае, если вы собираетесь подарить собаку взрослому, стоит обязательно привлечь его к процессу выбора щенка — это позволит избежать неожиданной реакции и убедиться, что человек действительно готов к столь серьезному поступку.

Ранее gazeta.spb.ru писала о любимом новогоднем фильме россиян.

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