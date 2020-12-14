Кинологи призывают не покупать щенков для подарка на Новый год

Специалисты российской кинологической федерации (РКФ) призывают не дарить собаку в качестве новогоднего подарка, поскольку это может обернуться негативным опытом как для человека, получившего такой подарок, так и для животного.
Кинологи подчеркивают, что собака, прежде всего, — огромная ответственность, поэтому не стоит дарить питомца, не будучи уверенным, что будущие хозяева к этому готовы. В РКФ также отмечают, что если владельцем щенка станет ребенок, нужно приучить его к уходу за подопечным, ведь собака — не игрушка. По этой причине лучше дождаться, пока малышу исполнится 7-8 лет, чтобы он частично мог разделить с родителями эти обязанности.
Кроме того, нужно помнить, что ответственность за безопасность щенка и ребенка, также как и за отношения между ними, лежит на плечах родителей. В случае, если вы собираетесь подарить собаку взрослому, стоит обязательно привлечь его к процессу выбора щенка — это позволит избежать неожиданной реакции и убедиться, что человек действительно готов к столь серьезному поступку.
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