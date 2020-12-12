Россияне назвали «Иронию судьбы» любимым новогодним фильмом

«Ирония судьбы, или С легким паром!». Фото: кадр из фильма.

«Ирония судьбы, или С легким паром!». Фото: кадр из фильма.

В рейтинг попали сразу несколько кинолент, которые граждане любят пересматривать чаще всего.

Россияне рассказали о своих любимых новогодних фильмах в рамках исследования онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob. В опросе приняли участие 1,6 тысяч граждан старше 18 лет, пишет РИА Новости.

Чаще всего любимым фильмом граждане называли «Ирония судьбы, или С легким паром». Его популярность с каждым годом снижается, отметили аналитики, но россияне все равно включают его во время праздников. На втором месте оказался «Один дома», который, напротив, стал популярнее.

Также россияне говорили о «Елках», «Чародеях» и фильме «Иван Васильевич меняет профессию».

Из мультиков граждане перечисляли «Простоквашино» (20% голосов), «Ну, погоди!» (16% голосов), «Падал прошлогодний снег» (7% голосов), сказка «Двенадцать месяцев» (4% голосов), «Щелкунчик» и «Как Гринч украл Рождество» (по 3% голосов).

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России составили рейтинг самых популярных отечественных исполнителей.