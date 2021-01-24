В Москве задержали двух участниц Pussy Riot: их обвиняют в наезде на полицейского

Девушки находятся в отделении, уголовное дело пока не возбудили. Фото: pixabay.com

Девушки находятся в отделении, уголовное дело пока не возбудили. Фото: pixabay.com

Активистки находятся в отделении полиции.

Две участницы Pussy Riot Мария Алехина и Люся Штейн были задержаны во время несанкционированных митингов 23 января. Сейчас девушки находятся в отделении. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

По предварительным данным, активисток пытались задержать за участие в акции, но они оказали сопротивление. Девушки наехали на машине на полицейского в Большом Афанасьевском переулке.

«Пока никакого уголовного дела в отношении девушек не возбуждено»,

— заявил адвокат активисток.

Напоминаем, что акции состоялись в поддержку оппозиционера Алексея Навального по всей стране. В Москве на улицы вышли тысячи людей. В результате пострадали не только горожане, но и сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что протестующим, пострадавшим в Москве, оказали медпомощь. 29 человек уже отпущены из больниц домой.