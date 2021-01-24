В Ленобласти разыскивают злоумышленника, который чуть не сжег дом

В Ленобласти разыскивают злоумышленника, который чуть не сжег дом
Огонь потушили, никто не пострадал. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Неизвестный поджег деревянный навес и чуть не спровоцировал серьезный пожар.

Полиция Тосненского района разыскивает злоумышленника, который устроил поджег. Неизвестный поджег деревянный навес, что могло спровоцировать серьезный пожар. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Все случилось рано утром 23 января в Красном Боре. Двухэтажный частный дом в Парковом проезде чуть не сгорел из-за чьего-то злого умысла. Сумма ущерба оценивается в 200 тысяч рублей.

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Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что спасатели тушили полыхающий Renault на Богатырском. Огонь охватил автомобиль Renault. Сообщение о пожаре поступило в 11:10 часов. На место были прибыли пожарные.

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