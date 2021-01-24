Спасатели тушили полыхающий Renault на Богатырском

Спасатели тушили полыхающий Renault на Богатырском
Спасатели потушили пожар. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В воскресенье, 24 января, в Приморском районе Петербурга 24 января произошел пожар. Там загорелся автомобиль.

Возгорание произошло у дома 7 корпус 2 по Богатырскому проспекту, сообщили в ГУ МВД по Петербургу.

Огонь охватил автомобиль Renault. Сообщение о пожаре поступило в 11:10 часов. На место были прибыли пожарные.

Справиться с огнем удалось в 11:29. В ликвидации пожара участовали одна единица техники и пять человек личного состава МЧС. В автомобиле марки «Renault» выгорел моторный отсек. Обстоятельства пожара выясняется. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в доме №36 на Купчинской улице. Соседи позвонили в дежурную часть, когда увидели задымление в парадной. Прибывшие спасатели оперативно потушили пламя. В результате пожара погибли два человека, еще двое пострадали.

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