Режиссер Алексей Герман-младший озаботился судьбой дачи кинематографистов в Репино

Режиссер Алексей Герман-младший озаботился судьбой дачи кинематографистов в Репино
Дом творчества кинематографистов в Репино приходит в запустение. Фото: citywalls.ru

Режиссер Алексей Герман-младший на своей странице в Facebook решил привлечь внимание к проблеме здания дачи кинематографистов в Репино. Он считает, что дому можно подарить вторую жизнь, вместо того, чтобы «подводить под банкротство».

На данный момент, по информации режиссера, согласование о продаже земельного участка, где находится дом творчества, проходит заключительные этапы. Спасти дачу, отмечает Герман-младший, можно было минувшим летом — из-за закрытых границ и пандемии в Репино нагрянуло небывалое количество отдыхающих.

К сожалению, даже заступничество Москвы и погашение долгов петербургского Союза кинематографистов, владеющего домом творчества, не спасает постройку от продажи и возможного разрушения, пишет деятель культуры. Режиссер высказал недовольство членами Союза кинематографистов Северной столицы, которые пытаются продать здание вместо того, чтобы возродить его и сделать как полезным для общества объектом, так, в то же время, дополнительным источником дохода.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Адмиралтейском районе отреставрируют исторические здания медучреждений.

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