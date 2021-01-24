В России приступили к разработке истребителя-перехватчика нового поколения

Сейчас разработка истребителя нового поколения находится на стадии опытно-конструкторских работ. Фото: pixabay

Сейчас разработка истребителя нового поколения находится на стадии опытно-конструкторских работ. Фото: pixabay

В государственной корпорации «Ростех» в воскресенье, 24 января, заявили о начале процесса разработки истребителя-перехватчика нового поколения.

В пресс-службе предприятия отмечают, что сейчас проект авиационного комплекса дальнего перехвата, условно обозначенный «МиГ-41», находится на стадии опытно-конструкторских работ. По завершении данного этапа специалисты приступят к созданию прототипа истребителя.

Ранее в «Известиях» уточнялось, что отечественные истребители-перехватчики «МиГ-31» и «МиГ-41» оснастят многофункциональным ракетным комплексом дальнего перехвата, благодаря которым самолеты смогут безошибочно уничтожать гиперзвуковые ракеты.

Напоминаем, gazeta.spb.ru писала, что в штате Нью-Йорк несколько дней назад разбился военный вертолет. Из-за жесткой посадки и пассажиры, и пилот погибли. Причины происшествия уточняются.