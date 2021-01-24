В Бразилии разбился самолет с футболистами клуба «Пальмас» на борту

Удар сокрушительной силы буквально уничтожил самолет и людей, находившихся в нем. Фото: pixabay

Удар сокрушительной силы буквально уничтожил самолет и людей, находившихся в нем. Фото: pixabay

В воскресенье, 24 января, в бразильском штате Токантис произошло крушение легкого самолета. Жертвами авиакатастрофы стали четыре игрока футбольной команды «Пальмас», президент клуба и пилот.

На борту воздушного судна находились президент футбольного клуба «Пальмас» Лукас Мейра, спортсмены Лукас Пракседеш, Гильерме Ноэ, Рануле и Маркуш Молинари, а также пилот Вагнер, сообщается в официальном заявлении команды, опубликованном на портале G1. К сожалению, никто из них не выжил.

Трагическое происшествие случилось утром, когда футболисты отправлялись на игру с командой Вила-Нова в бразильском городе Гояния. Самолет взлетел, однако в конце взлетно-посадочной полосы внезапно упал на землю. В результате удара лайнер был полностью уничтожен. Причины катастрофы еще предстоит установить специалистам.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 21 января в американском штате Нью-Йорк потерпел крушение военный вертолет.