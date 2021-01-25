Магнитуда землетрясения на Камчатке достигла 4,0

Магнитуда землетрясения на Камчатке достигла 4,0
На Камчатке произошло землетрясение. Фото: Pixabay

В Камчатском крае сейсмологи зафиксировали сильное землетрясение, магнитуда которого достигла 4,0.

Об этом стало известно в понедельник, 25 января. По данным Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН, землетрясение произошло ночью по местному времени. Подземные толчки зафиксировали на территории Мильковского района.

Отмечается, что эпицентр подземной бури залегал на глубине 12 километров в почти 120 километрах от села Эссо.

По сведениям главка МЧС Камчатского края, жители населенных пунктов не ощутили землетрясения. Информации о возможных пострадавших или разрушениях нет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 17 января у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,5. Его глубина составила 10 км.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
землетрясение камчатский край


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Россиянам пообещали аномальное потепление в европейской части страны
В России могут сократить время ремонта в жилых домах
Магнитуда землетрясения на Камчатке достигла 4,0
Врач назвал способ восстановить обоняние после COVID-19
При стрельбе в США погибли пятеро человек, в том числе беременная женщина
В Пулково в понедельник нет отмененных или задержанных рейсов
Американские ученые рассказали об опасном последствии недосыпа
Во Франции допустили возможность введения третьего карантина