Магнитуда землетрясения на Камчатке достигла 4,0

В Камчатском крае сейсмологи зафиксировали сильное землетрясение, магнитуда которого достигла 4,0.

Об этом стало известно в понедельник, 25 января. По данным Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН, землетрясение произошло ночью по местному времени. Подземные толчки зафиксировали на территории Мильковского района.

Отмечается, что эпицентр подземной бури залегал на глубине 12 километров в почти 120 километрах от села Эссо.

По сведениям главка МЧС Камчатского края, жители населенных пунктов не ощутили землетрясения. Информации о возможных пострадавших или разрушениях нет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 17 января у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,5. Его глубина составила 10 км.