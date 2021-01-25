Неизвестные «заминировали» Арбитражный и Конституционный суды в Петербурге

Неизвестные «минёры» продолжают свою активность в Петербурге и Москве. Сообщение о заложенной бомбе поступило в торговый центр, суды и аэропорт Шереметьево.

Как стало известно gazeta.spb.ru, анонимное письмо пришло на электронный адрес Управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти поздно вечером 24 января. Анонимное письмо было отправлено с почтового ящика «1szsinwlyxi@protonmail.com».

В нем сообщалось о «минировании» торгового центра «Питерлэнд» на Приморском проспекте, Конституционного суда на Сенатской площади, Арбитражного суда и московского аэропорта «Шереметьево».

Вышеуказанные объекты осмотрели сотрудники полиции. Опасных предметов там не обнаружили.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что к петербургским полицейским обратился пенсионер из Москвы. 65-летний мужчина заявил, что встретил незнакомца, который пообещал на следующий день взорвать Исаакиевский собор.