Больше 900 аварий произошло в Петербурге за три дня

С 22 по 24 января на дорогах Петербурга произошло 921 авария. Статистику опубликовало Управление ГИБДД по городу и Ленинградской области.

Согласно статистике управления ГИБДД по городу и области, из них в 20 авариях есть пострадавшие. Травмы получил 21 человек, в том числе и двое детей. К счастью, никто не погиб.

В Ленобласти с 22 по 24 января произошли 222 ДТП. В 21 из них пострадали люди. Травмы получили 23 человека, среди них есть трое детей. В результате ДТП погиб взрослый человек.

Напомним, 23 января на трассе А-180 «Нарва» в Ломоносовском районе Ленобласти произошло ДТП – столкнулись автомобиль Lada X-Ray и грузовик Scania. В результате происшествия погиб водитель легкового автомобиля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Волга» влетела в дерево во Всеволожском районе, четверо пострадали. В ГИБДД рассказали об утреннем ДТП с пострадавшими, которое произошло в Ленинградской области.